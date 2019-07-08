Египет через Интерпол ищет бюст Тутанхамона

Власти Египта обратились в Интерпол с просьбой установить местоположение проданного на аукционе в Лондоне бюста фараона Тутанхамона. Об этом сообщает Agence France-Presse со ссылкой на источник в правительстве Каира.

По данным агентства, в Национальном комитете по репатриации древностей считают, что у аукционного дома Christie's не было документов, подтверждающих законность продажи бюста и его вывоза из Египта. Комитет также призвал Великобританию запретить вывозить проданные артефакты до тех пор, пока египетским властям не будут показаны документы.

На прошлой неделе аукционный дом Christie's продал бюст фараона Тутанхамона более чем за £4,7 млн (почти $6 млн). По словам бывшего министра древностей Египта Захи Хавасса, скульптура была похищена в 1970-х годах из Карнакского храма.