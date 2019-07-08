Министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов и руководящий состав министерства сегодня приняли участие в открытии нового объекта инфраструктуры одной из воинских частей ВМС и ознакомились с созданными здесь условиями, сообщает пресс-служба оборонного ведомства.

Министр обороны осмотрел здание штаба, матросское общежитие, медпункт, другие служебные и административные помещения, а также сооружения и оборудование, имеющиеся на территории воинской части.

Было доложено, что созданные условия послужат более качественному и эффективному выполнению личным составом задач и заданий, стоящих перед воинской частью.