Президент Грузии Саломе Зурабишвили обратилась к властям России с просьбой не реагировать на действия грузинских политиков, которые, как говорят в РФ, представляют собой радикальную силу, сообщает Sputnik Грузия.

"Призываю власти России не поддаваться на эскалацию. Будет парадоксом, если соседняя страна ответит на провокацию радикальной силы, которую она сама охарактеризовала так, и тем самым поспособствует их деструктивным целям", - сказала Зурабишвили на брифинге.