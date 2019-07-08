Асад и Иран пошли в последний бой Сирия снова горит
Силы Башара Асада совместно с проиранскими вооруженными формированиями атакуют территории, все еще находящиеся под контролем Исламского государства. Их главная задача - закрепиться здесь раньше отрядов вооруженной оппозиции.
Можно откровенно порадоваться тому, что правительственные войска активно наводят порядок на тех территориях, которые им удалось взять под контроль. Правда, к этой радости примешивается нотка недоумения, как же так - нас уверяли, что ИГИЛ разнесли вдребезги, а теперь выясняется, что под контролем у них находится кусок сирийской территории.
Могут возразить, что и территория-то - это сплошная пустыня, особого значения не имеющая, и присутствие Исламского государства там несерьезное, так - подпольные ячейки, которые периодически постреливают в разные стороны и минируют дороги. Но в подобных аргументах, имеющих цель успокоить почтенную публику и скептически настроенных экспертов, присутствует более чем солидная доля лукавства. Достаточно взглянуть на карту и иметь представление о том, что такое подпольные ячейки ИГИЛ в захолустье.
Прежде всего, этот район весьма удачно для тех, кто его контролирует, расположен. Тут тебе и угроза стратегическому отрезку шоссе Дейр-Эз-Зор-Сухна, и возможность совершать рейды на многострадальную Пальмиру и вообще - богатый выбор направлений. Хоть к границе с Ираком, хоть к территориям, контролируемым курдскими формированиями - попробуй угадай и успей подготовиться к отражению атак исламистов.
Кстати, местность для их рейдов малыми группами - самая подходящая. Единственный способ обезопаситься - постоянное патрулирование, в том числе и вертолетами, перехват мелких отрядов и караванов, словом - все, что делал еще в 80-е советский армейский спецназ в Афганистане. Видимо, в том числе и поэтому данный район стал местом обкатки новой модификации российских «ночных охотников» Ми-28НМ, на которых установлен радиолокатор NO25E.
Что же до подпольных ячеек, то подобное название далеко не отражает их сути и влияния в подобном пустынном захолустье. Это вполне реальная власть в подобных местах. И даже если наступление правительственных войск и иранских прокси увенчается успехом, то в итоге получится обычная для таких мест картина - армейские блок-посты контролируют только свой периметр и, от силы, километр вокруг. Да и то - исключительно в светлое время суток.
Словом, операция по установлению контроля над этой территорией, которую сейчас проводит Дамаск, с точки зрения разгрома остатков ИГИЛ эффективна так же, как стрижка кошки - визгу много, шерсти мало. Что прекрасно понимают, как командование правительственных сил, так и многочисленные российские и иранские советники, участвующие в планировании военных операций.
Дело совершенно в другом. В силу своего стратегического положения территория, которую пытаются сейчас взять под контроль правительственные войска и их союзники, крайне важна в военно-политическом плане. И ее зачистка усиливает позиции Дамаска сразу на нескольких направлениях: и в сторону Сирийского Курдистана, и в сторону иракской границы, и в сторону мест дислокации американских и французских подразделений международной коалиции.
Кроме того, успех операции позволит режиму Башара Асада на постоянно звучащие обвинения том, что он, большей частью воюют не с ИГИЛ, а с оппозиционерами, гордо отвечать - вы все врете, мы бескомпромиссно и последовательно уничтожаем последние следы присутствия Халифата на сирийской земле.
Оппоненты Дамаска все эти последствия успеха правительственных сил уже просчитали. И от вероятных последствий явно не в восторге, но открыто вмешиваться не хотят. В настоящее время они заняты накоплением сил и боевой подготовкой. Отряды оппозиции совместно с силами международной коалиции проводят учения в районе базы Танаф. Что интересно, основной элемент этих учений - подготовка к возможным столкновениям с ИГИЛ в сирийской пустыне.
Иракская армия и силы безопасности начали планомерную зачистку приграничных с Сирией районов, стараясь вытеснить остатки отрядов Исламского государства, тех кто еще не успел эвакуироваться из-за того, что был занят подготовкой «закладок» - тайников с оружием и снаряжением для будущих операций, в Сирию.
Расчет прост - когда сирийские правительственные части и их союзников будут измотаны и обескровлены в попытках установить контроль над сохранившимися землями Халифата - последует молниеносный удар по отрядам ИГИЛ сразу с трех направлений - от базы Танаф, от иракской границы и со стороны территорий, контролируемых курдами.
В итоге - все лавры победителей достанутся оппозиции и ее иностранным союзникам, контролировать стратегически важный кусок сирийской территории тоже будут они. И заодно, в качестве приятного бонуса, Дамаску будет продемонстрировано, что его союзники, проиранские формирования, уже не могут быть той ударной силой, которой являлись всего пару лет назад. И не стоит слишком много ставить на поддержку Тегерана и отстаивать необходимость присутствия его советников и прокси в Сирии.
Насколько восприимчив окажется Дамаск к подобным намекам - станет ясно уже в ближайшее время. Причем во многом это будет зависеть от того, насколько успешной окажется операция правительственных сил по установлению контроля над «сирийским осколком» территории Халифата. На который есть и другие претенденты.