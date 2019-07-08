Икрам Нур, автор haqqin.az 14:14

Силы Башара Асада совместно с проиранскими вооруженными формированиями атакуют территории, все еще находящиеся под контролем Исламского государства. Их главная задача - закрепиться здесь раньше отрядов вооруженной оппозиции. Можно откровенно порадоваться тому, что правительственные войска активно наводят порядок на тех территориях, которые им удалось взять под контроль. Правда, к этой радости примешивается нотка недоумения, как же так - нас уверяли, что ИГИЛ разнесли вдребезги, а теперь выясняется, что под контролем у них находится кусок сирийской территории.

Могут возразить, что и территория-то - это сплошная пустыня, особого значения не имеющая, и присутствие Исламского государства там несерьезное, так - подпольные ячейки, которые периодически постреливают в разные стороны и минируют дороги. Но в подобных аргументах, имеющих цель успокоить почтенную публику и скептически настроенных экспертов, присутствует более чем солидная доля лукавства. Достаточно взглянуть на карту и иметь представление о том, что такое подпольные ячейки ИГИЛ в захолустье. Прежде всего, этот район весьма удачно для тех, кто его контролирует, расположен. Тут тебе и угроза стратегическому отрезку шоссе Дейр-Эз-Зор-Сухна, и возможность совершать рейды на многострадальную Пальмиру и вообще - богатый выбор направлений. Хоть к границе с Ираком, хоть к территориям, контролируемым курдскими формированиями - попробуй угадай и успей подготовиться к отражению атак исламистов. Кстати, местность для их рейдов малыми группами - самая подходящая. Единственный способ обезопаситься - постоянное патрулирование, в том числе и вертолетами, перехват мелких отрядов и караванов, словом - все, что делал еще в 80-е советский армейский спецназ в Афганистане. Видимо, в том числе и поэтому данный район стал местом обкатки новой модификации российских «ночных охотников» Ми-28НМ, на которых установлен радиолокатор NO25E. Что же до подпольных ячеек, то подобное название далеко не отражает их сути и влияния в подобном пустынном захолустье. Это вполне реальная власть в подобных местах. И даже если наступление правительственных войск и иранских прокси увенчается успехом, то в итоге получится обычная для таких мест картина - армейские блок-посты контролируют только свой периметр и, от силы, километр вокруг. Да и то - исключительно в светлое время суток.

Словом, операция по установлению контроля над этой территорией, которую сейчас проводит Дамаск, с точки зрения разгрома остатков ИГИЛ эффективна так же, как стрижка кошки - визгу много, шерсти мало. Что прекрасно понимают, как командование правительственных сил, так и многочисленные российские и иранские советники, участвующие в планировании военных операций. Дело совершенно в другом. В силу своего стратегического положения территория, которую пытаются сейчас взять под контроль правительственные войска и их союзники, крайне важна в военно-политическом плане. И ее зачистка усиливает позиции Дамаска сразу на нескольких направлениях: и в сторону Сирийского Курдистана, и в сторону иракской границы, и в сторону мест дислокации американских и французских подразделений международной коалиции. Кроме того, успех операции позволит режиму Башара Асада на постоянно звучащие обвинения том, что он, большей частью воюют не с ИГИЛ, а с оппозиционерами, гордо отвечать - вы все врете, мы бескомпромиссно и последовательно уничтожаем последние следы присутствия Халифата на сирийской земле. Оппоненты Дамаска все эти последствия успеха правительственных сил уже просчитали. И от вероятных последствий явно не в восторге, но открыто вмешиваться не хотят. В настоящее время они заняты накоплением сил и боевой подготовкой. Отряды оппозиции совместно с силами международной коалиции проводят учения в районе базы Танаф. Что интересно, основной элемент этих учений - подготовка к возможным столкновениям с ИГИЛ в сирийской пустыне.