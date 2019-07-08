Синоптики рассказали о погоде на завтра
В среду в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков, однако ночью местами возможны кратковременные дожди. Ожидается временами усиливающийся северо-западный ветер, говорится в сообщении Национального департамента гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов.
Температура воздуха на Апшероне ночью составит 20-25, днем 30-35 тепла, в Баку ночью 23-25, днем воздух прогреется до 35 градусов.
Атмосферное давление ниже нормы - 755 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность ночью 60-70%, днем 40-45%.
На пляжах Апшерона северо-западный ветер днем временами будет усиливаться. Температура морской воды составит 22-24 градуса.
В районах Азербайджана ожидаются дожди, местами ливневые, возможны грозы и град. Днем осадки постепенно прекратятся. Прогнозируется порывистый западный ветер. Ночью температура воздуха составит 20-25, днем 32-37, в горах ночью 13-18, днем 19-24 градуса тепла.