Лукашенко о «тайных переговорах» с Путиным

Президент Беларуси Александр Лукашенко опроверг слухи о том, будто бы собирается «что-то тайно решать» с российским лидером Владимиром Путиным в ходе поездки на Валаам. Об этом глава белорусского государства заявил на встрече с госсекретарем Союзного государства Георгием Рапотой, передает БелТА.

По словам Лукашенко, подобные слухи появились во многих СМИ, особенно оппозиционных. Он объяснил, что Путин пригласил его посетить Валаам и он «просто должен» увидеть эту православную святыню.

При этом Лукашенко отметил, что в двусторонних отношениях остается много нерешенных вопросов, от поставок в Россию белорусских продуктов, которые российские чиновники запрещают «под надуманными предлогами», до проблемы цен на российские энергоносители: «Без их решения невозможно говорить о других темах - стратегического характера».