Лавров и Мнацаканян обсудили Карабах

Министры иностранных дел России и Армении - Сергей Лавров и Зограб Мнацаканян - провели встречу на полях неформальной министерской встречи, проходящей в словацком городе Высокие Татры.



Как пишет Sputnik Армения, в ходе встречи главы МИД двух стран обсудили вопросы сотрудничества на двустороннем и многостороннем уровнях. Лавров и Мнацаканян также обсудили процесс мирного урегулирования карабахского конфликта.

Неформальная встреча министров иностранных дел и других представителей высокого уровня государств - участников ОБСЕ проходит в Высоких Татрах (Словакия). Официальная тема встречи - "От действий в прошлом к предотвращению в будущем: ниша ОБСЕ в укрепление стабильности в Европе и за ее пределами".