Песков: Поставки С-400 Турции осуществляются своевременно

Поставки российских систем С-400 в Турцию идут по плану. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов, передает ТАСС.

"Поставки осуществляются своевременно в рамках имеющегося контракта", - сказал он в ответ на просьбу уточнить сроки первых поставок.

Ранее телеканал Haberturk со ссылкой на источники сообщил, что погрузка С-400 для отправки в Турцию может начаться 7 июля. По его данным, на воскресенье была запланирована загрузка первой установки в транспортный самолет для последующей отправки в течение недели.

Позднее газета Haberturk сообщила, что поставка С-400 Турции может быть осуществлена во вторник.