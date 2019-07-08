Уроженец Дагестана расстрелял грузинскую пекарню в Петербурге

В грузинской пекарне «Гермиели Пури», расположенной в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга, произошла стрельба с участием уроженца республики Дагестана, сообщает «Фонтанка.ру».

Согласно информации, 7 июля около десяти утра в грузинскую пекарню на Новочеркасском проспекте зашел посетитель с бородой и в кепке. Удовлетворить его вкусы оказалось невозможно. Рассвирепевший мужчина достал травматический пистолет и выстрелил в лицо сотруднице кафе. Пострадавшую с пулевым ранением левой скулы госпитализировали. Медики оценили состояние 34-летней приезжей из Узбекистана как средней тяжести.

Позже 34-летнего уроженца республики Дагестан задержали. Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство», сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.