В Турции объявлены в розыск сотни сторонников Гюлена

В Турции прокуратура выдала не менее 260 ордеров на арест обвиняемых в связях с движением проживающего в США радикального исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена. Об этом сообщает агентство Anadolu.

К полудню правоохранительные органы задержали почти 30 человек.

Среди объявленных ныне в розыск лиц много военнослужащих.

В целом, со времени попытки госпереворота из полиции в Турции было уволено около 31 тысячи сотрудников. Еще более 15 тысяч человек уволены из рядов вооруженных сил.