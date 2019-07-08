Россия вступилась за ядерный Иран

Иран не нарушает соглашение о гарантиях с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ), повышая уровень обогащения урана. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает РИА Новости.

По его словам, мир «не может закрывать глаза на объективные факты». И это означает, что обогащение Ираном урана выше 3,67 процента «не нарушает ни Договор о нераспространении ядерного оружия [ДНЯО], ни соглашение о гарантиях с МАГАТЭ, ни дополнительного протокола к этому соглашению», указал Лавров.

Москва не заинтересована в том, чтобы ситуация в регионе накалялась, и рассчитывает на сдержанность Ирана, добавил глава МИД. Он также заявил, что Россия пока не видит иного выхода из кризиса вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, кроме возвращения всех участников сделки к выполнению своих обязательств.

Соглашение о гарантиях с МАГАТЭ подразумевает, что агентство следит за соблюдением страной обязательств по использованию ядерного материала исключительно в мирных целях. При этом в случае использования технологий не по назначению оно предупреждает мир о потенциальной опасности распространения ядерного оружия.