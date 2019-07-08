Умер экс-президент Аргентины
Умер бывший президент Аргентины Фернандо де ла Руа, сообщает новостной портал Todo Noticias.
Ранее 81-летний де ла Руа был госпитализирован в клинику Alexander Fleming в Буэнос-Айресе из-за сердечной и почечной недостаточности.
"Сожалею о смерти экс-президента Фернандо де ла Руа. Его путь как демократического политика заслуживает признания всех аргентинцев", - заявил в Twitter действующий глава государства Маурисио Макри.
В связи со смертью де ла Руа в стране объявлен трехдневный траур.
Де ла Руа занял пост президента Аргентины в 1999 году, но уже в декабре 2001-го досрочно ушел в отставку из-за массовых беспорядков на фоне обострения экономического кризиса.