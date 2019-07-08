Махачкалу назвали самым грязным городом России

Столица Дагестана Махачкала признана самым грязным городом России. Рейтинг, в который вошли 25 городов, составило маркетинговое агентство Zoom Market по данным федерального социологического опроса, в ходе которого у жителей спрашивали, считают ли они свой город грязным, и если - да, то кто в этом виноват.

Согласно опросу, самым грязным городом России стала Махачкала. На втором и третьем местах - Омск и Брянск соответственно. На предпоследнем месте стоит Санкт-Петербург, на последнем – Москва, передает портал Юга.ру.

Почти три четверти - 73% респондентов – считают: в том, что город грязный, виноваты граждане. Остальные 27% винят в этом городскую администрацию и коммунальные службы.