Путин об оскорбившем его грузинском журналисте

Президент РФ Владимир Путин заявил, что не стал бы вводить санкции против Грузии «из уважения к грузинскому народу». «Мало ли кто что ляпнул»,— сказал российский лидер журналистам в Екатеринбурге, передает Коммерсант.

«Ради восстановления полноценных отношений я бы не стал предпринимать ничего, что стало бы осложнять наши отношения»,— добавил президент.

Кроме того, российский лидер считает, что «много чести» возбуждать уголовное дело против грузинского журналиста Георгия Габунии, оскорбившего его. «Много чести - возбуждать против таких уголовные дела, - сказал Путин. - Пусть вещает дальше».