Замки дочери экс-президента пустили с молотка

Прокурор французской национальной финансовой прокуратуры Николя Байето сообщил, что окончательное решение по поводу французской собственности Каримовой Ташкент принял в этом году. Для этого «понадобилось 18 месяцев» переговоров. Вопрос решился после того, как Байето вместе с судебным следователем Сержем Турнером посетили столицу Узбекистана. На встречах с узбекскими властями среди прочего обсуждался вопрос, какой выбрать юридический путь для возврата денег.

Власти Франции передадут Узбекистану деньги, вырученные от продажи имущества Гульнары Каримовой. Об этом сообщает RFI. Речь идет о трех объектах — квартире в Париже, вилле в районе Сен-Тропе и замке в парижском пригороде, которые были оформлены на так называемые «компании по управлению недвижимостью». Французское следствие установило, что эти объекты были приобретены на «коррупционные» деньги, полученные от зарубежных телекоммуникационных компаний за доступ на рынок Узбекистана.

«Можно было пойти гораздо более сложным путем признания судебных решений, вынесенных в Узбекистане. А можно было сделать так, чтобы узбекское государство согласилось объявить себя потерпевшим и стать гражданским истцом. Именно эту процедуру и выбрали» узбекские власти», — рассказал RFI адвокат Стефан Секкальди, представляющий интересы Узбекистана.

В итоге, 26 июня, представители компании пошли на сделку с французским следствием по так называемой процедуре «явки с предварительным признанием вины», которая избавляет фигурантов от судебного разбирательства. Срок апелляции по этой процедуре вышел 9 июля. Это значит, что все три объекта недвижимости считаются конфискованными.

Итоговая сумма, которую получит Узбекистан от властей Франции, пока неизвестна. Парижская квартира Каримовой уже была продана с аукциона нынешней весной за 14 млн евро — в два с лишним раза ниже цены покупки. Часть от конфискованных «средств Каримовой» — 2 млн евро — уйдет на компенсацию расходов следствия.

По словам Байето и Турнера, нынешнее решение об изъятии доходов, приобретенных незаконным путем, во Франции было принято впервые, RFI называет его «историческим прецедентом».

Следствие в отношении старшей дочери первого президента Узбекистана Гульнары Каримовой во Франции началось в 2014 году, после того как правоохранительные органы Швейцарии отправили французским коллегам запрос по делу об «отмывании денег в составе преступного сообщества». 5 сентября того же года Турнер постановил арестовать связываемую с именем Каримовой квартиру в Париже, виллу в Гассене (около Сен-Тропе) и замок де Груссе, расположенный неподалеку от Версаля. По данным французских СМИ, квартира была приобретена за 31 млн евро, вилла – за 2,4 млн евро, замок — за 28 млн евро.