Казахстанский министр о торговых войнах в ЕАЭС

Конкуренция между странами Евразийского экономического союза может привести к торговым войнам. Такое мнение высказал министр индустрии и инфраструктурного развития Казахстана Роман Скляр на Глобальном саммите по производству и индустриализации GMIS-2019, проходящем в Екатеринбурге, сообщает БЕЛТА.

Он выразил мнение, что страны-члены ЕАЭС должны не конкурировать между собой, а активно развивать совместные производства. «Если есть возможность производить определенные группы товаров совместно, то это лучше всего. Согласованная промышленная политика должна привести нас к промышленной кооперации», - сказал министр.

Отход от этой политики, отказ от развития промышленной кооперации, по его мнению, может привести к началу торговых войн. «Союз и торговые войны — это два совершенно разных понятия», - добавил Роман Скляр.

В качестве положительного примера он привел тот факт, что РФ и Казахстану удалось продвинуться в части локализации производства продукции машиностроения.

Напомним, что Казахстан является одной из двух стран ЕАЭС, наряду с Россией, имеющих положительное сальдо во внешней торговле.