Нетаньяху пригрозил Ирану истребителями F-35

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху побывал в эскадрилье новейших истребителей-бомбардировщиков F-35 и пригрозил Ирану применением этих машин, передает РИА Новости.

"Иран недавно грозил уничтожить Израиль. Он должен помнить, что эти самолеты могут долететь куда угодно на Ближнем Востоке, включая Иран и Сирию", - цитирует Нетаньяху его канцелярия.

Заказав в США 50 и получив по меньшей мере девять самолетов пятого поколения, Израиль остается единственным их обладателем на Ближнем Востоке и первым в мире применил их в бою.

F-35 является первым истребителем, сочетающим способность развивать сверхзвуковые скорости, малозаметность для радаров, совершать вертикальные взлет и посадку, а также взлетать с короткой полосы.