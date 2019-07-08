Джавид Гурбанов об инциденте с поездом Баку-Тбилиси
Глава «Азербайджанских железных дорог» Джавид Гурбанов прокомментировал инцидент, произошедший накануне с поездом Баку-Тбилиси.
«Вчера на поезде Баку-Тбилиси на 376 км железной дороги произошел инцидент. В 23:22 оборвалась контактная сеть. Машинист заметил это и дал экстренное торможение. В результате обрыва контактной сети началось возгорание травы у железнодорожных сетей. В результате инцидента никто не пострадал. Задержка в движении поезда составила 2 часа 17 минут», - сказал Джавид Гурбанов телеканалу Real.