15 сотрудников ФСБ обвиняют в разбое

Число сотрудников ФСБ — фигурантов дела о разбое, возросло до 15 человек. Пятеро из них ранее были арестованы, двое — под домашним арестом, остальных ищут. Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированные источники, восемь человек, которые находятся в разработке, — бойцы спецподразделений «Альфа».

Официального подтверждения этой информации пока нет.

При этом источники говорят, что по делу проведено более 15 обысков. Изъяты «сотни миллионов рублей», сказал источник, добавив — «На данный момент».

Напомним, 5 июля военный суд арестовал до августа пятерых сотрудников ФСБ, подозреваемых в разбое. Еще двое отправлены под домашний арест. Фигуранты — сотрудники Службы экономической безопасности (СЭБ) ФСБ, которые ранее работали в управлении «К» (по контрразведывательному обеспечению кредитно-финансовой сферы), а также офицеры спецподразделений «Альфа» и «Вымпел».