Иран и Британия вступили в «танкерную войну»?

Согласно информации агентства Bloomberg, причиной стало извещение Ирана о том, что ультиматум, объявленный Великобритании, истек, в связи с чем Тегеран предпримет симметричные меры по возможному захвату нефтяных танкеров Великобритании.

«The British Heritage, способный перевозить около 1 миллиона баррелей нефти, направлялся к иракскому терминалу Басра на юге страны, однако танкер совершил крутой разворот. Теперь он находится у побережья Саудовской Аравии, и у источника есть информация о том, что British Petroleum (компания владелец) обеспокоена тем, что танкер может стать целью, если Иран попытается принять ответные меры в связи с захватом вблизи Гибралтара британскими королевскими морскими пехотинцами танкера Grace 1 4 июля», - сообщает издание.

В настоящее время BP не знает, что делать дальше, поскольку судно не сможет, не подходя близко к побережью Ирана, пройти Ормузским проливом, через который осуществляются перевозки трети добываемой в мире нефти.