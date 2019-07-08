Грузинский лари установил новый антирекорд

Курс грузинской национальной валюты - лари - по отношению к доллару США опустился ниже отметки 2,9 за $1, что стало новым антирекордом грузинской национальной валюты.

Национальный банк страны установил официальный курс на 10 июля на уровне 2,9096GEL\$1. При этом сегодня лари держался на отметке 2,8 за $1, передает Sputnik Грузия.

Отметим, что грузинская валюта начала падать до исторических минимумов после отмены прямого авиасообщения с Россией и эскалации конфликта двух стран. При этом грузинский Центробанк отказался поддерживать курс национальной валюты.

