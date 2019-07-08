Зеленский едет в Чернобыль

Завтра, 10 июля, на Чернобыльской АЭС ожидается запуск в эксплуатацию нового безопасного укрытия над аварийным блоком атомной электростанции. Он построен над разрушенным четвертым энергоблоком станции.

В мероприятии примет участие президент Украины Владимир Зеленский. В день визита украинского президента экскурсионные туры в десятикилометровую чернобыльскую зону отменяться не будут, сообщает Интерфакс.

Возведение нового укрытия над саркофагом (конфайнмента) Чернобыльской АЭС началось в 2012 году после проведения подготовительных работ под руководством консорциума Novarka. Из-за больших размеров конфайнмент строился из двух частей, которые соединили в 2015 году.

Срок эксплуатации объекта — 100 лет, его строительство обошлось в 1,5 миллиарда евро. В конце апреля 2019 года новый безопасный саркофаг был введен в режим пробной эксплуатации. По итогам пробной эксплуатации ЧАЭС получит соответствующую лицензию и перейдет к полноценной работе.