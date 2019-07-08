Дональд Туск в Гобустанском заповеднике фото
Находящийся с визитом в Баку председатель Европейского совета ЕС Дональд Туск побывал в Гобустанском национальном историко-художественном заповеднике.
Согласно информации, Дональд Туск ознакомился с экспонатами музея, созданного на территории заповедника. Глава Евросовета был проинформирован о Гобустанском государственном историко-художественном заповеднике, о том, что заповедник с 2007 года включен в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.
Дональд Туск поинтересовался проведенными здесь исследовательскими работами и историческими экспонатами.