Атамбаева лишили статуса экс-президента Киргизии

В постановлении говорится, что основанием для этого послужило другое постановление - о выдвижении обвинений против экс-президента, а также заключение генпрокурора о том, что в действиях экс-президента были признаки преступлений на период исполнения им полномочий главы государства.

Решение принято в соответствии с частями 4 и 6 статьи 12 закона "О гарантиях деятельности президента Кыргызской Республики и статусе экс-президента Кыргызской Республики", отмечается в тексте постановления.

Атамбаев был президентом Киргизии с 1 декабря 2011 года по 24 ноября 2017 года.

Ранее парламент Киргизии лишил Атамбаева неприкосновенности.