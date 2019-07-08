Ильхам Алиев наградил Эльмара Мамедъярова, Полада Бюльбюльоглу и других дипломатов

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал сегодня распоряжение о награждении орденом «За службу Отечеству» I степени министра иностранных дел Эльмара Мамедъярова, сообщает официальный сайт главы государства.

Согласно распоряжению, Эльмар Мамедъяров удостоен ордена за плодотворную деятельность в органах дипломатической службы Азербайджана.

Кроме того, орденом «За службу Отечеству» II степени награждены заместители министра иностранных дел Араз Азимов, Халаф Халафов, Махмуд Мамедгулиев, Хафиз Пашаев, посол Азербайджана в России Полад Бюльбюльоглу.

Ильхам Алиев также присвоил звания чрезвычайного и полномочного посла и чрезвычайного и полномочного посланника I и II степени 21 сотруднику МИД, наградил орденами и медалями более 100 сотрудников азербайджанского внешнеполитического ведомства.

С полным списком награжденных лиц можно ознакомиться здесь.