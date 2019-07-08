Трамп больше не потерпит «веселья» Индии

«Индия давно веселится, устанавливая тарифы на американские товары. Больше мы этого не потерпим!» — написал американский лидер в Twitter.

4 июля США обратились с жалобой во Всемирную торговую организацию в связи с введенными Индией дополнительными пошлинами на ряд американских товаров в ответ на повышение Вашингтоном тарифов на индийские сталь и алюминий. Американская сторона расценивает индийские дополнительные пошлины, установленные с июня 2018 по июнь 2019 года в отношении ряда американских товаров как нарушение положений Генерального соглашения о тарифах и торговле от 1994 года и несправедливую дискриминацию производителей США. Индия заявила, что ее действия разрешены соглашением ВТО о защитных мерах. США с этой аргументацией не согласны.

Власти Индии заявили в июне о планах дополнительно повысить пошлины на десятки наименований товаров из США, в том числе на нут - до 60% и чечевицу - до 30%. Кроме того, планируется повышение пошлин на некоторые виды миндаля, грецкие орехи, яблоки и груши, а также на борную кислоту, плоский прокат из нержавеющей стали, трубы и некоторые другие металлоизделия.