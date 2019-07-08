В мире возросло количество долгожителей
Количество людей, достигших столетнего возраста по всему миру, возросло до рекордного уровня. Как сообщает Федеральное статистическое ведомство в Висбадене, в 2019 году число юбиляров превысило 533 тысячи человек, пишет Дойче велле.
Эти данные получены из отчета ООН "Перспективы мирового населения" за 2019 год (World Population Prospects).
С начала XXI века количество людей, отметивших столетие, увеличилось почти в четыре раза - в 2000 году долгожителей насчитывалось около 151 тысячи, 80 процентов из них - женщины. При этом увеличение числа долгожителей также заметно и в контексте общего роста мирового населения. В 2000 году на один миллион человек приходилось 25 человек старше ста лет, а в 2019 году - уже 69.