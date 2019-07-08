Гурбан Гурбанов: "В матче в Албании мы должны быть готовы к сюрпризам"

"Нас ждет сложная игра, - говорит наставник "Карабаха". - Мы и в прошлом году играли в Албании. Знаем, что болельщики до конца поддерживают свою команду, а футболисты имеют стойкий характер. Известно, что у соперника новый главный тренер, новая система игры. Для нас могут быть сюрпризы, и мы должны быть готовы к этому. Мы приехали за победой, но иногда не пропустить гол - уже успех.

В день игры будет жарко? Мы должны быть готовы к любой погоде. Главное - быть полностью сконцентрированными и соблюдать игровую дисциплину.

Экс-игрок "Карабаха", албанец Анси Аголли? Он не просто покинул нашу команду, он покинул нашу семью. Как главный тренер я всегда хотел, чтобы меня окружали такие хорошие люди и футболисты, как Анси".