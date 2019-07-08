Турция перебросила подкрепления в Сирию

Армия Турции направила подкрепление в зоны деэскалации в Сирии, передает РИА Новости со ссылкой на турецкий военный источник.

"Турецкая армия отправила военное подкрепление в зону деэскалации в Сирии с целью укрепления наблюдательных пунктов, которые были созданы по соглашению в Астане", - уточняет источник, добавив, что в настоящее время турецкие вооруженные силы не планируют проведения каких-либо операций.

Однако источник также не исключил, что Анкара может вновь возобновить боевые действия, если турецкие солдаты подвергнутся агрессии.