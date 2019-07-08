Что обсуждали Ильхам Алиев и Дональд Туск
«Я неоднократно находился с визитом в Брюсселе. Это свидетельствует о том, что мы ведем очень активный политический диалог. Сегодняшний визит господина председателя еще раз демонстрирует, что у связей между Европейской комиссией и Азербайджаном очень позитивная динамика». Как сообщает официальный сайт главы азербайджанского государства, об этом президент Ильхам Алиев заявил во время совместного с председателем Европейского совета ЕС Дональдом Туском заявления для печати.
«Во время встреч один на один и с участием делегаций мы обсудили широкий спектр вопросов двустороннего сотрудничества, вопросы регионального развития и безопасности. Мы обсудили продолжающиеся между Европейской комиссией и Азербайджаном переговоры по новому соглашению. Высказали мнения, связанные с перспективами переговоров. Переговоры успешно продолжаются. Многие вопросы уже нашли решение.
В настоящее время мы в духе хорошего партнерства работаем над остальными вопросами. В прошлом году между Европейской комиссией и Азербайджаном был принят документ о приоритетах партнерства. Это очень важный документ. В нем выражена поддержка территориальной целостности, суверенитета и неприкосновенности границ Азербайджана. Сегодня в ходе встречи с господином председателем один на один я проинформировал его о нашей позиции по урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта. Конфликт должен быть урегулирован в рамках территориальной целостности Азербайджана и на основе соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН. Уже много лет наши территории находятся под армянской оккупацией», - сказал президент Ильхам Алиев.
По словам главы государства, более миллиона беженцев и вынужденных переселенцев страдают от этой агрессии и оккупации.
«Наша решительная позиция заключается в том, что конфликт должен быть урегулирован в рамках территориальной целостности Азербайджана. Наши усилия направлены на скорейшее разрешение конфликта. Основная причина того, что он до сих пор не урегулирован, - неконструктивная позиция Армении. Должен отметить, что усилия международной общественности и Минской группы ОБСЕ должны быть направлены на скорейшее урегулирование конфликта. Статус-кво неприемлем и должен быть изменен. Изменение статус-кво означает начало освобождения азербайджанских территорий от оккупации», - сказал президент.
Ильхам Алиев отметил, что сегодня также были обсуждены вопросы, связанные с энергетической безопасностью, транспортным сектором.
«Азербайджан и Европейский Союз очень конструктивно сотрудничают в этих сферах. Успешно реализуется проект Южного газового коридора. Что касается транспортного сектора, то инвестиции, вложенные в Азербайджане в сферу логистики и транспорта, позволили нам стать важным транспортным хабом. Через территорию нашей страны проходят коридоры Восток-Запад и Север-Юг. Безусловно, наше географическое положение создает преимущество, однако если бы в транспортный сектор не вкладывались инвестиции, то наше географическое положение не представляло бы особо большого значения. Поэтому усилия, прилагаемые нами в последние годы в этом направлении, приносят уже хорошие результаты, Азербайджан становится важной транзитной страной. В будущем наша роль как транзитной страны, безусловно, возрастет.
Мы хорошо сотрудничаем и в других секторах. Надеемся, что все наши планы претворятся в жизнь, потому что связи между Европейским Союзом и Азербайджаном основаны на духе партнерства и взаимной поддержке. Хочу выразить председателю Туску особую признательность за личный вклад в развитие этих связей. Ситуация в Азербайджане ему хорошо известна. Ему принадлежит очень важная роль в нашем сближении. Мы тоже со своей стороны проводим большую работу для усиления сотрудничества между Европейским Союзом и Азербайджаном. Мне также хотелось бы отметить, что Азербайджан принял или подписал документы о стратегическом партнерстве с несколькими странами-членами Европейского Союза. Это тоже является хорошим вкладом в наше сотрудничество», - сказал Ильхам Алиев.
В свою очередь, Дональд Туск отметил, что Европейский Союз поддерживает суверенитет, независимость и территориальную целостность Азербайджана.
«Европейский Союз и Азербайджан с каждым годом сближаются. Наши отношения интенсифицировались, на что ясно указывает мой сегодняшний визит. В 2018 году мы определили приоритеты партнерства. Переговоры по Соглашению об общем авиационном пространстве, а также по новому соглашению между ЕС и Азербайджаном близки к завершению. Наши экономики извлекут из них пользу, а наши политические, деловые и культурные отношения углубятся. Конечно, мы не должны забывать о Южном газовом коридоре, который, в подлинном смысле слова, соединяет нас. Этот позитивный момент должен вывести наше партнерство на более высокий уровень, принести прямую пользу всем нашим народам, сопровождать проводимый Азербайджаном процесс реформ и экономической диверсификации», - сказал Дональд Туск.
Дональд Туск отметил, что сегодня в ходе проведенных с президентом Ильхамом Алиевым обсуждений он еще раз подтвердил готовность Европейского Союза к дальнейшему углублению сотрудничества с Азербайджаном, подчеркнув также большое значение, которое они придают верховенству закона, правам человека и основным свободам.
«Европейский Союз считает, что по-настоящему открытое общество является лучшей гарантией долгосрочной стабильности и хорошей жизни для всех граждан. Говоря о стабильности в регионе, мы также обсудили неразрешенный нагорно-карабахский конфликт. Этот конфликт должен быть урегулирован не вооруженным, а лишь политическим путем на основе принципов международного права. Европейский Союз полностью поддерживает усилия сопредседателей Минской группы и направление внимания на справедливое и устойчивое урегулирование конфликта на базе основных принципов Хельсинкского заключительного акта.
Мы высоко оцениваем общее снижение напряженности, однако последние потери вдоль линии соприкосновения беспокоят нас, так же, как и сопредседателей. Быть сдержанными важно для того, чтобы не применять силу, однако в то же время важное значение имеют и меры, направленные на восстановление атмосферы, позволяющей обеспечивать мир и проводить продуктивные переговоры. Европейский Союз поддерживает деятельность, направленную на установление мира, и готов оказать содействие конкретным мерам по подготовке народов к миру», - отметил он.