Столкновения в Нигерии: протестующие шииты заблокировали парламент

По данным газеты Punch, члены IMN отобрали у одного из полицейских пистолет и выстрелили в двоих сотрудников безопасности, а также уничтожили несколько машин.

Сотни членов шиитского "Исламского движения Нигерии" (IMN) ворвались на территорию Национального собрания страны, в результате чего парламент Нигерии временно прекратил свою работу, сообщают местные СМИ.

Все помещения парламента закрыты. Сотрудники и другие аккредитованные лица покинули здание, а посетителям запретили заходить внутрь.

Полиция применила против демонстрантов слезоточивый газ. Также на улицах была слышна стрельба.

По обновленной информации газеты Nation, манифестанты ранили четырех полицейских из огнестрельного оружия. Один из них погиб. Очевидец событий отметил, что члены движения напали на сотрудников правоохранительных органов у первых ворот в ассамблею, но у вторых, которые ведут в здание парламента, им оказали сопротивление.

Члены IMN выступают за освобождение их лидера Ибрагима Закзаки, который четыре года сидит в тюрьме, и протестуют против его ареста. Закзаки был заключен в тюрьму в 2015 году. В ноябре 2018 года верховный суд штата Кадуна в Нигерии отклонил прошение Закзаки и его жены об освобождении под залог.