Дональд Туск ознакомился с работой Бакинского порта
Председатель Европейского совета ЕС Дональд Туск ознакомился с деятельностью ЗАО “Бакинский международный морской торговый порт”. Министр экономики Шахин Мустафаев проинформировал гостя о деятельности и принципе работы нового Бакинского порта в поселке Алят.
По словам азербайджанского министра, в мае 2018 года президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в открытии Бакинского международного морского торгового порта. Строительство порта занимает важное место в политике президента Ильхама Алиева по превращению страны в региональный транспортный узел.
Генеральный директор ЗАО "Бакинский международный морской торговый порт" Талех Зиядов сообщил Дональду Туску, что используемая в порту современная ИТ-система автоматизирует все операции и дает сотрудникам и владельцу грузов в режиме онлайн видеть местонахождение груза.
Эта операционная система и другие современные решения, аппликации, работающие через интернет, незамедлительно информируют владельца грузов о входе груза в порт Баку и выходе из порта. Применяемый комплекс современных технологических и инженерных решений превращает порт в современный и удобный центр погрузки, отвечающий международным требованиям, и повышает его транзитные и транспортные возможности.
Также Талех Зиядов проинформировал гостя о совместных проектах порта и Евросоюза, реализуемых с 2016 года, в области улучшения операционных возможностей, экологии, проекте «Зеленый порт», утилизации отходов причаливаемых кораблей, работе нового Бакинского порта.
Затем председатель Евросовета ознакомился с созданной в порту инфраструктурой.