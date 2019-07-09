Дональд Туск ознакомился с работой Бакинского порта

Председатель Европейского совета ЕС Дональд Туск ознакомился с деятельностью ЗАО “Бакинский международный морской торговый порт”. Министр экономики Шахин Мустафаев проинформировал гостя о деятельности и принципе работы нового Бакинского порта в поселке Алят.

По словам азербайджанского министра, в мае 2018 года президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в открытии Бакинского международного морского торгового порта. Строительство порта занимает важное место в политике президента Ильхама Алиева по превращению страны в региональный транспортный узел.

Генеральный директор ЗАО "Бакинский международный морской торговый порт" Талех Зиядов сообщил Дональду Туску, что используемая в порту современная ИТ-система автоматизирует все операции и дает сотрудникам и владельцу грузов в режиме онлайн видеть местонахождение груза.