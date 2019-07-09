В Норвегии нашли утечку радиации на затонувшей советской подлодке

Ученые Норвегии обнаружили, что в районе затонувшей советской атомной подлодки "Комсомолец" уровень радиации превышен в 100 тысяч раз. Об этом сообщает местный телеканал TV2.

В экспедиции принимали участие специалисты Федеральной службы России по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Росгидромета НПО «Тайфун» и Норвежского института морских исследований. Специалисты на исследовательском судне G.O.Sars произвели замеры радиации, взяв пробы из вентиляционного отверстия недалеко от реактора, передает Интерфакс.

По словам руководителя экспедиции Хильды Элизы Хелдаль, высокий уровень радиации не угрожает рыболовству в районе, где затонула подлодка.

Отмечается, что уровень радиации оказался выше того, что был зафиксирован российскими учеными в 2007 году.

В апреле 1989 года на лучшей и самой дорогой советской атомной подлодке 3-го поколения К-278 "Комсомолец" произошел пожар. Подлодке не помог сверхпрочный титановый корпус, она потеряла устойчивость и затонула. Из 69 членов экипажа погибли 42 человека. Реактор лодки успели надежно заглушить, однако в торпедных аппаратах остались ракето-торпеды с ядерной боевой частью. Сейчас атомная субмарина находится на глубине около 1,5 км. Большая глубина осложняет проведение замеров уровня радиоактивности. Его превышение из-за протечек из реактора начали обнаруживать с начала 90-х годов.