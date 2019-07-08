Эрдоган: Вклад Турции в безопасность Европы неоценим

Турция внесла неоценимый вклад в безопасность Европы, в том числе и Балкан, однако не почувствовала ожидаемой от европейцев поддержки, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган на саммите организации "Процесс сотрудничества Юго-Восточной Европы" в Боснии и Герцеговине (БиГ).

"Мы столкнулись с масштабной волной незаконной миграции из Сирии, Ирака, Афганистана, стран Северной Африки, - передает слова турецкого лидера агентство Anadolu. - В то время как страны ЕС не могут договориться даже по миграционным квотам, Турция предоставила убежище более четырем миллионам мигрантам, в том числе 3,6 миллиона сирийцам. По данным ООН, Турция на сегодняшний день израсходовала на нужды сирийских беженцев свыше 37 миллиардов долларов. Турция в последние два года занимает первое место в мире по соотношению гуманитарной помощи к ВВП".

Политик напомнил собравшимся, что в Турции в 2005-2017 годах было задержано свыше миллиона нелегальных мигрантов: "Благодаря принятым мерам удалось значительно предотвратить гуманитарную трагедию в Эгейском море. Это также способствовало сокращению незаконной миграции в Европу на 99 процентов. Турция внесла неоценимый вклад в безопасность всего Европейского континента, в частности, балканских стран. Однако в этом сложном процессе Анкара не почувствовала ожидаемой от европейских друзей поддержки".