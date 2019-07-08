Трагедия в Баку: 18-летняя чемпионка Европы покончила с собой

В Баку 18-летняя чемпионка Европы по акробатике покончила жизнь самоубийством, сообщает Qafqazinfo.

Согласно информации, Айнур Мамедзаде выбросилась с четвертого этажа своей квартиры. Девушка была доставлена в тяжелом состоянии в больницу, однако, несмотря на все усилия врачей, спасти ее жизнь не удалось.

Причины, толкнувшие девушку на самоубийство, пока не известны.

Отметим, что Айнур Мамедзаде - четырехкратная чемпионка Европы по акробатике.