Трагедия в Баку: 18-летняя чемпионка Европы покончила с собой
В Баку 18-летняя чемпионка Европы по акробатике покончила жизнь самоубийством, сообщает Qafqazinfo.
Согласно информации, Айнур Мамедзаде выбросилась с четвертого этажа своей квартиры. Девушка была доставлена в тяжелом состоянии в больницу, однако, несмотря на все усилия врачей, спасти ее жизнь не удалось.
Причины, толкнувшие девушку на самоубийство, пока не известны.
Отметим, что Айнур Мамедзаде - четырехкратная чемпионка Европы по акробатике.