США ввели санкции против депутатов от «Хезболлы»

Вашингтон ввел санкции против депутатов парламента Ливана от шиитского движения «Хезболла» Мухаммеда Хасана Раада и Амина Шерри, а также Вафика Сафа — высокопоставленного функционера движения, который отвечает за вопросы безопасности. Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов США. Это первые санкции США, введенные против законно избранных депутатов от «Хезболлы», пишет Коммерсант.

«Хезболла» использует своих агентов в парламенте Ливана, чтобы манипулировать этим институтом в интересах финансовой деятельности этой террористической группы и обеспечения ее безопасности, а также для того, чтобы поддерживать враждебные действия Ирана», — сказала заместитель министра финансов США Сигал Манделкер.

В документе указывается, что Амин Шерри оказывает давление на финансовые институты Ливана, чтобы помочь «Хезболле» уменьшить последствия американских санкций. Мухаммед Хасан Раад был избран в законодательный совет «Хезболлы» в 2009 году. Он также является главой парламентского совета, куда входят все депутаты, связанные с движением. Именно он следит за тем, чтобы их действия соответствовали политике «Хезболлы». Вафик Сафа отвечает за координацию движения с международным сообществом и ливанскими службами безопасности.

«Хезболла» внесена США в список террористических организаций, а ее лидер Хасан Насралла давно находится под американскими санкциями. В мае прошлого года США внесли в санкционные списки советника и заместителя генерального секретаря движения Наима Касима и других членов руководства, в ноябре под санкции попал сын Хасана Насраллы — Джавад.