Президент Украины Владимир Зеленский отменил традиционный военный парад в День независимости 24 августа, объяснив его дороговизной. Об этом он заявил в своем видеообращении в Фейсбук.

По его словам, мероприятие является помпезным и недешевым. Но в этом году пришла идея распределить эти деньги между военнослужащими.

«Мы приняли решение выделить 300 млн гривен (около $11,5 млн) на премии всем нашим военным — это солдаты срочной службы, это курсанты, сержанты, офицеры, это все военнообязанные, которые выполняют задания в зоне проведения операции объединенных сил», — сказал Зеленский.

Также президент Украины сообщил, что празднование 24 августа пройдет в новом формате.