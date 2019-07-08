Теперь Иран угрожает США

По его словам, у Тегерана есть в наличии ракеты, с помощью которых Иран сможет атаковать американские военные базы в тех арабских странах, которые поддержат агрессию.

Если США допустят ошибку и начнут военную операцию против Ирана, то у Исламской Республики будут возможности нанести ответный удар, заявил в интервью агентству Tasnim командир элитного Корпуса стражей исламской революции Хусейн Неджат.

«Наши ракеты уничтожат и их авианосцы, если американцы совершат ошибку. Они очень хорошо осознают последствия военного противостояния с Ираном», — передает слова иранского военного РБК.

Также Неджат назвал мудрым решение Трампа не наносить авиаудар по Ирану после уничтожения в воздушном пространстве страны американского беспилотника. По его словам, базы, с которых вылетали военные самолеты США, также находятся в пределах досягаемости иранских ракет.

20 июня Иран уничтожил американский беспилотник. Тегеран утверждает, что он вторгся в воздушное пространство страны. США же заявляют, что дрон был сбит в международном воздушном пространстве. В ответ на уничтожение беспилотника президент США Дональд Трамп сначала приказал нанести по Ирану ракетный удар, однако в последний момент остановил его выполнение. По словам главы американского государства, убийство 150 человек было бы непропорциональным ответом на сбитый дрон.