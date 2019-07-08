В Лондоне за полмиллиона продали первое издание «Евгения Онегина»

В Лондоне на аукционе почти за полмиллиона фунтов стерлингов продано первое издание романа в стихах «Евгений Онегин». Изначальная стоимость не превышала 160 тысяч фунтов.

Представители аукциона Сhristieʼs рассказали РИА Новости, что издание первой главы произведения Александра Пушкина находится в оригинальном переплете, и это является библиографической редкостью. Первая глава романа была напечатана почти 200 лет назад.

С молотка по цене выше первоначальной ушло также первое издание «Руслана и Людмилы» Пушкина (£143,7 при первоначальной оценке в £50–80 тыс.) и первое издание «Вечеров на хуторе близ Диканьки» Гоголя (за £175 тыс. при начальной цене в £70–90 тыс.). Всего на торгах редких изданий русской классики Christie's выручил £2,2 млн.