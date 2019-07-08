Нефть уверенно дорожает

Цены на нефть эталонных марок в ходе азиатской сессии в среду повышаются на данных об объемах запасов топлива в США.

При этом внимание рынка сосредоточено на ежемесячных отчетах ОПЕК и Международного энергетического агентства, которые будут опубликованы позднее на этой неделе.

Сентябрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к настоящему времени подорожали на $0,65 (на 1,01%) - до $64,81 за баррель. Во вторник их цена повысилась на $0,05 (на 0,08%), составив на закрытие $64,16 за баррель.

Котировки фьючерсов на WTI на август на электронных торгах на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) утром поднимаются на $0,8 (на 1,38%) - до $58,63 за баррель. По итогам предыдущей сессии их цена выросла на $0,17 (на 0,29%) и завершила день на отметке $57,83 за баррель.