Поссорившийся с тещей бакинец начал глотать гвозди
Поссорившийся с тещей 30-летний житель Баку Назим Бабаев проглотил две ложки и гвоздь. Как сообщает собственный корреспондент haqqin.az, инцидент произошел 7 июля в Хатаинском районе столицы.
Согласно информации, Назим Бабаев был доставлен в Третью клиническую больницу и помещен в отделение реанимации. Как сообщили haqqin.az в пресс-службе Минздрава, у мужчины были извлечены две ложки и гвоздь. Сейчас его состояние нормальное и он переведен из реанимационного отделения в палату.
Прокуратура Хатаинского района начала проверку по факту.