В Азербайджане появится электронный кошелек PostPay

В договоре, подписанном сторонами, согласованы вопросы разработки электронной платежной системы, в том числе электронного кошелька, размещения в физических и виртуальных носителях, осуществления мер безопасности, а также оказания технической поддержки на последующих этапах.

Две структуры Министерства транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана, Информационно-вычислительный центр и ООО «Азерпочт», запускают новый совместный проект – электронный кошелек PostPay.

Этот проект двух структур, обладающих большим опытом и действующих в широком спектре направлений, сделает доступным целый ряд услуг.

Основное отличие PostPay от других электронных кошельков заключается в том, что он создает возможность как пополнения баланса в почтовых филиалах и отделениях, так и осуществления операций по обналичиванию. Граждане, помимо оплаты коммунальных, мобильных и прочих услуг, смогут посредством PostPay посылать деньги даже в самые отдаленные села.

В целях обеспечения удобства пользователей и использования ими современных платежных функций, PostPay дает возможность осуществлять оплату посредством QR-кода. Так, пользователи PostPay, совершающие покупки в магазинах или на зарубежных интернет-сайтах, выбрав опцию «Оплатить посредством QR-кода», смогут с легкостью осуществить оплату.

В первую очередь электронный кошелек PostPay будет доступен на устройствах, работающих на операционной системе Android. В ближайшем будущем воспользоваться PostPay смогут и владельцы устройств, работающих на других операционных системах.