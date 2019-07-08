Эрдоган: «Мы задействуем С-400, если на нас нападут»

«У нас есть право и возможность использовать С-400 там, где и когда нам это будет нужно. Мы задействуем эту систему, если на нас нападут. Вот почему мы сделали в нее такие инвестиции», - заявил Эрдоган турецким журналистам на борту самолета, возвращаясь после визита в Боснию и Герцеговину.

Он вновь заявил, что не может быть и речи о том, чтобы Турция отказалась от покупки российских ЗРК.

Покупка новейших российских систем ПВО С-400 спровоцировала международный скандал между Турцией и США: Штаты требовали отказаться от сделки и взамен приобрести их комплексы Patriot. В случае отказа Вашингтон не исключал возможность задержать или вообще отменить продажу Турции новейших истребителей F-35, но Турция отказалась идти на уступки. Однако после саммита лидеров стран G20 в японской Осаке ситуация между США и Турцией стала менее напряженной, заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу.