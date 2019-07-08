Диаспора заявила: молодым у нас дорога, старикам - почет

В последние годы много пишется и говорится об азербайджанской диаспоре. В сущности, речь идет о многотысячном сегменте азербайджанства. Этот термин, как представляется, наиболее точно отражает процесс зарождения и выхода на активные позиции широкой международной общественной жизни представителей нашего народа в качестве самостоятельного и самодостаточного фактора.

Особое значение имеет то, что определились и организационные формы сотрудничества национальной диаспоры с общественными организациями республики. Наглядно в этом можно было убедиться на мероприятиях Летнего лагеря диаспорской молодежи, проведенных впервые год назад в Шеки. Для информации: в его работе приняли участие 140 молодых соотечественников из США, Канады, Японии, Малайзии, Швеции, Румынии, Италии, Индонезии, Англии, Израиля - из 37 стран. Важнейшим итогом первой встречи явилось учреждение новой общественной организации - «Азербайджанской диаспорской молодежи». Ныне она объединяет в своих рядах более 50 активистов азербайджанской молодежи из более чем 35 стран. Разработаны и приняты устав и положение новой организации. Она ставит своей целью информирование мировой общественности о жизни в Азербайджане, истории и культуры страны, обычаях и традициях азербайджанского народа. В этом плане уже немало сделано: члены организации представляют Азербайджан на мероприятиях различного формата в своих странах, рассказывают о реалиях азербайджанского государства в СМИ, принимают активное участие в мероприятиях Государственного комитета, азербайджанских диаспорских организаций за рубежом.

Помнится, в ходе дебатов этого необычного патриотического форума – очень интересных и содержательных, лейтмотивом прозвучала мысль о придании такого рода встречам с соотечественниками, проживающими за рубежом, постоянного характера. Надо заметить, что Государственный комитет по работе с диаспорой внимательно отнесся к высказанному пожеланию, и вот Баку встречает участников II Летнего лагеря диаспорской молодежи «Насими 650». В течение нескольких дней (8-14 июля 2019 г.) участники нового форума азербайджанской диаспоры проведут ряд организационных мероприятий, а также обменяются в дискуссиях мнениями о положении диаспоры, встретятся с депутатами, представителями общественности, азербайджанскими учеными, деятелями литературы и искусства, спортсменами.