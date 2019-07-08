Новая встреча начальника Генштаба России и командующего НАТО в Баку
Начальник российского Генштаба Валерий Герасимов проведет в Баку переговоры с верховным главкомом Объединенными вооруженными силами (ОВС) НАТО в Европе Тодом Уолтерсом, сообщает Минобороны РФ.
"В ходе пребывания в Баку глава Генштаба генерал армии Валерий Герасимов проведет переговоры с верховным главнокомандующим ОВС НАТО Тодом Уолтерсом", - заявили в Минобороны РФ.
"Также запланированы переговоры с военно-политическим руководством республики", - сказали в ведомстве.
Напомним, встреча начальника Генштаба ВС России Валерия Герасимова с верховным главнокомандующим Объединенными вооруженными силами НАТО генералом Кертисом Скапарротти состоялась в Баку в декабре прошлого года.