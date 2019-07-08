Асад начал чистки в рядах спецслужб

Так, в отставку по состоянию здоровья ушел глава разведки ВВС 66-летний Джамиль Хасан. Он был единственным руководителем спецслужбы, сохранившим пост на всем протяжении гражданской войны, известен преданностью Асаду. В свое время генерал Хасан заявлял, что во имя главы государства готов перебить миллион сирийцев, пишет NEWSru.co.il.

Преемником Хасана стал его заместитель - 60-летний генерал Асан Исмаил, фактически руководивший разведкой ВВС в последнее время. Он представитель династии военных, известных преданностью клану Асада. Службу общей безопасности возглавил генерал Луай Хасам Лука, выходец из черкесской деревни, расположенной в провинции Алеппо. Он считается одним из наиболее компетентных офицеров спецслужб Сирии. В прошлом возглавлял контрразведку в Дамаске и занимал пост заместителя начальника службы. Против него, как и против Хасана, введены американские санкции.