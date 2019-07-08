Дональд Туск на встрече с Пашиняном

По его словам, в ходе переговоров обсуждался вопрос "скорейшей ратификации" соглашения о расширенном и всеобъемлющем партнерстве Армения-ЕС, либерализации визового режима.

"Мы провели эффективные переговоры и обсуждения, затронули отношения Армения-ЕС, обменялись мнениями по секторальному сотрудничеству, по внутренней жизни Армении и вопросам региональных развитий", - сказал Пашинян на брифинге по итогам встречи с Туском.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал эффективными переговоры с прибывшим в Ереван с визитом главой Европейского совета ЕС Дональдом Туском.

Кроме того, во время переговоров стороны затронули вопрос урегулирования карабахского конфликта. Как отметил на брифинге глава Евросовета, карабахский конфликт не может быть решен военным путем, нужно политическое решение, которое будет соответствовать нормам международного права.

По его словам, ЕС воодушевлен динамикой переговоров по урегулированию карабахской проблемы и готовностью сторон приблизить народы к миру, а также ставить акцент на гуманитарных вопросах.

"Мы также разделяем беспокойство сопредседателей Минской группы ОБСЕ по жертвам в зоне конфликта и эскалацией. Стороны должны быть сдержанными и предпринять меры для восстановления атмосферы, способствующей продолжению реальных переговоров", – подчеркнул он.

Туск отметил, что ЕС продолжает содействовать усилиям посредников МГ ОБСЕ, направленных на справедливое и долгосрочное решение конфликта на основе Хельсинкского заключительного акта, а также усилиям по достижению мира и подготовке народов к миру.