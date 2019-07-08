В соответствии с обвинительным актом, с 2004 по 2017 годы экс-директор Департамента трудовых ресурсов и социального обеспечения провинции Гуандун Цзэн Чжицюань, злоупотребляя служебным положением в провинции Гуандун, помогал другим лицам в приобретении земельных участков для освоения и подрядных проектов, за что он лично или через его родственников незаконно получил деньги и ценные вещи на 141 млн юаней (20,5 млн долларов США).

Суд вынес снисходительный вердикт в связи с тем, что подсудимый смог правдиво рассказать о своих правонарушениях, предоставил дополнительные криминальные факты, признал себя виновным и выразил раскаяние, а также вернул деньги и ценности, полученные им незаконным путем.