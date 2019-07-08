Издание не уточняет, кто, в частности, настоял на отмене встречи между министром международной торговли Великобритании Лиамом Фоксом и главой министерства торговли США Уилбуром Россом.

На фоне скандала с записями посла Великобритании в США Вашингтон и Лондон не стали проводить переговоры по торговым отношениям после Brexit, пишет The Independent.

В министерстве торговли США The Independent рассказали, что они работают над назначением новой даты встречи.

Ранее Трамп заявил, что его администрация не желает взаимодействовать с послом Великобритании в Вашингтоне Кимом Дарроком, назвав его "очень глупым парнем".

Издание The Daily Mail ранее сообщало, что в секретных телеграммах и брифингах британский посол предупреждал правительство Великобритании о том, что "карьера Трампа может закончиться позором", и описывал конфликты в Белом доме как "бои на ножах". Источник в правительстве Великобритании подтвердил американскому телеканалу CNN, что данные, описанные The Daily Mail, охватывают период с 2017 года по сей день, и являются подлинными.

После реакции Трампа на публикации The Daily Mail глава МИД Великобритании Джереми Хант заявил, что союзникам следует относиться друг к другу с уважением, и заметил, что если он станет премьером Британии, то Даррок сохранит свой пост.