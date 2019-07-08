США готовят новые санкции против Ирана
Соединенные Штаты решили ввести новые санкции против Ирана, поскольку иранские власти не изменят своей политики без внешнего давления. Об этом заявил специальный представитель США по Ирану Брайан Хук в интервью телеканалу Al Jazeera.
По словам Хука, позиция США по Ирану иногда не совпадает с позицией Евросоюза, но «никто не поддерживает экспансионистскую политику Тегерана».
Хук добавил, что "Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива, если проявит сплоченность, может стать эффективным инструментом для противостояния Ирану".